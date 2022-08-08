Прокуратура организовала проверку по факту аварии с самолётом Cessna в Коми

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту аварии с легкомоторным самолётом Cessna в Республике Коми.

«Сосногорская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полётов в связи с происшествием с легкомоторным самолётом Cessna авиакомпании «Восход», — говорится в сообщении.

По предварительным данным ведомства, самолёт упал при заходе на посадку за 400 м до взлётно-посадочной полосы аэропорта Ухты.

Ранее стало известно, что находившиеся на борту самолёта Cessna три человека погибли.