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Прокуратура организовала проверку по факту аварии с самолётом Cessna в Коми

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Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту аварии с легкомоторным самолётом Cessna в Республике Коми.
Прокуратура организовала проверку по факту аварии с самолётом Cessna в Коми
  • РИА Новости

«Сосногорская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полётов в связи с происшествием с легкомоторным самолётом Cessna авиакомпании «Восход», — говорится в сообщении.

По предварительным данным ведомства, самолёт упал при заходе на посадку за 400 м до взлётно-посадочной полосы аэропорта Ухты.

Ранее стало известно, что находившиеся на борту самолёта Cessna три человека погибли.

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