В России число объявлений о продаже премиальных авто выросло более чем на 65% за год

По данным портала «Авто.ру», количество объявлений о продаже автомобилей премиум-сегмента возрастом до пяти лет с июня 2021 по июнь 2022 года выросло на 66%.

Об этом пишут «Известия».

«Изменения на рынке привели к тому, что покупатели стали тщательнее выбирать автомобили, отдавая предпочтение надёжным моделям премиум-сегмента. Спрос на экземпляры до пяти лет на 10—15% выше, чем на машины других классов. В то же время рост цен негативно отразился на покупательской способности россиян, из-за чего образовался профицит предложений», — прокомментировал руководитель группы исследований и клиентской аналитики в «Авто.ру» Алексей Муханов.

Наряду с этим newizv.ru сообщает, что, по данным Владивостокской таможни, с начала года в Россию через Владивосток ввезли более 78 тыс. иномарок (большая часть — японские), это на 33% больше, чем за тот же период минувшего года.

Пиковым месяцем стал июль, когда ввезено было свыше 15 тыс. автомобилей, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в январе — июле 2022 года в России продали на 37,5% больше электромобилей, чем за аналогичный период 2021-го.