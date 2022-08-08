В Подмосковье от борщевика обработали около 4,7 тысячи гектаров земли

В Подмосковье за прошедшую неделю от борщевика обработали около 4,7 тыс. га земли.

Об этом сообщило интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на зампреда регионального правительства Георгия Филимонова.

«В настоящее время в Подмосковье продолжается третий этап борьбы с борщевиком. На сегодняшний день от этого вредоносного сорняка очищено 80% общей площади поражения», — сообщил Филимонов.

На территории Клина, Можайска, Талдома, Сергиев Посада, Шаховской, Егорьевска пришлась половина объёма работ. Работы в рамках третьего этапа устранения борщевика завершатся на текущей неделе.

Ранее progorod43 со ссылкой на данные городской администрации сообщило, что в Кирове площадь освобождённых от борщевика участков составила 1 млн квадратных метров.