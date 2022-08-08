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В Москве отмечен рост пассажиропотока на МЦК

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Пассажиропоток по Московскому центральному концу в июле вырос на 7,2% по сравнению с прошлым годом.
В Москве отмечен рост пассажиропотока на МЦК
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Как сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги, по Московскому центральному кольцу в июле перевезено около 12,8 млн пассажиров, а с начала года — свыше 91,5 млн.

Самой популярной станцией стала «Нижегородская» — ей воспользовались около 1,1 млн человек.

Ранее НСН со ссылкой на Москомархитектуру сообщала, что в подмостовом пространстве Московского центрального кольца (МЦК) и Северо-Восточной хорды появится мост для велосипедных и пешеходных прогулок.

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