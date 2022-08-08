военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Кургане возбудили дело по факту ДТП с ребёнком на самокате

Короткая ссылка
В Кургане по факту аварии, в которой пострадал десятилетний мальчик на самокате, возбудили уголовное дело.
В Кургане возбудили дело по факту ДТП с ребёнком на самокате
  • РИА Новости

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на УГИБДД УМВД России по Курганской области.

«При проезде регулируемого перекрёстка пр. Маршала Голикова — ул. Мальцева автомобиль сбил несовершеннолетнего пешехода. Десятилетний мальчик пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на самокате... По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК России», — говорится в сообщении ведомства.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

В июне ФАН писало, что СК возбудил дело после ДТП с участием автобуса и грузовика под Челябинском.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить