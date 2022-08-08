В Кургане возбудили дело по факту ДТП с ребёнком на самокате

В Кургане по факту аварии, в которой пострадал десятилетний мальчик на самокате, возбудили уголовное дело.

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на УГИБДД УМВД России по Курганской области.

«При проезде регулируемого перекрёстка пр. Маршала Голикова — ул. Мальцева автомобиль сбил несовершеннолетнего пешехода. Десятилетний мальчик пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на самокате... По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК России», — говорится в сообщении ведомства.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

В июне ФАН писало, что СК возбудил дело после ДТП с участием автобуса и грузовика под Челябинском.