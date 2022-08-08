Зооэксперт Васина дала совет будущим владельцам домашних животных
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Так, на некоторые марки кормов, если брать в процентном соотношении, цена выросла на 20—50%, уточнила Васина в разговоре с РИАМО.
В то же время она напомнила, что нужно рассчитать свои финансовые возможности в вопросе лечения питомцев. По словам эксперта, стоимость, например, кошачьей или собачьей стоматологии по цене ничем не отличается от человеческой.
Принимая решение завести животное, важно изучить особенности породы будущего питомца, её сильные и слабые стороны, потребности.
«Если хочется завести породу, то её надо изучить вдоль и поперёк», — резюмировала Васина.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с НСН заявил, что 60% российских семей имеют домашних животных.