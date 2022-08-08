Зооэксперт Васина дала совет будущим владельцам домашних животных

Руководитель отдела пристройства центра «Муркоша» Ольга Васина напомнила, что потенциальным владельцам кошек следует сразу оценивать, сколько нужно будет тратить на питание животного и его лечение в связи с подорожанием ассортимента кормов и услуг в текущих условиях.

Так, на некоторые марки кормов, если брать в процентном соотношении, цена выросла на 20—50%, уточнила Васина в разговоре с РИАМО.

В то же время она напомнила, что нужно рассчитать свои финансовые возможности в вопросе лечения питомцев. По словам эксперта, стоимость, например, кошачьей или собачьей стоматологии по цене ничем не отличается от человеческой.

Принимая решение завести животное, важно изучить особенности породы будущего питомца, её сильные и слабые стороны, потребности.

«Если хочется завести породу, то её надо изучить вдоль и поперёк», — резюмировала Васина.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с НСН заявил, что 60% российских семей имеют домашних животных.