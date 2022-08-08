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В Москве однокомнатные квартиры в новостройках бизнес-класса выросли в цене на 16% за год

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По итогам года однокомнатные квартиры оказались самыми быстрорастущими в цене в сегменте новостроек бизнес-класса в Москве. Средняя стоимость такой квартиры выросла на 16% и превысила 20 млн рублей.
В Москве однокомнатные квартиры в новостройках бизнес-класса выросли в цене на 16% за год
  • Gettyimages.ru
  • © Elena Levchenko / EyeEm

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование компании «Метриум».

В абсолютном выражении однокомнатные квартиры стали дороже на 2,7 млн рублей.

Во II квартале 2022 года средняя стоимость квартиры в новостройках бизнес-класса в Москве достигла 29,1 млн рублей, что на 8% больше, чем в аналогичный период 2021 года.

Динамика роста цен была неоднородной у разных типов квартир.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области увеличили темпы строительства и ввода жилья в эксплуатацию.

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