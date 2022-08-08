В Москве однокомнатные квартиры в новостройках бизнес-класса выросли в цене на 16% за год
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Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование компании «Метриум».
В абсолютном выражении однокомнатные квартиры стали дороже на 2,7 млн рублей.
Во II квартале 2022 года средняя стоимость квартиры в новостройках бизнес-класса в Москве достигла 29,1 млн рублей, что на 8% больше, чем в аналогичный период 2021 года.
Динамика роста цен была неоднородной у разных типов квартир.
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