В Москве однокомнатные квартиры в новостройках бизнес-класса выросли в цене на 16% за год

По итогам года однокомнатные квартиры оказались самыми быстрорастущими в цене в сегменте новостроек бизнес-класса в Москве. Средняя стоимость такой квартиры выросла на 16% и превысила 20 млн рублей.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование компании «Метриум».

В абсолютном выражении однокомнатные квартиры стали дороже на 2,7 млн рублей.

Во II квартале 2022 года средняя стоимость квартиры в новостройках бизнес-класса в Москве достигла 29,1 млн рублей, что на 8% больше, чем в аналогичный период 2021 года.

Динамика роста цен была неоднородной у разных типов квартир.

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