В Геленджике проведут проверку по факту ЧП с девушкой у Вечного огня
- РИА Новости
- © Михаил Мордасов
Как сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю, проходящий мимо мужчина снял произошедшее на видео, которым заинтересовалась полиция. На нём видно, что девушка наступила ногой на Вечный огонь.
По словам девушки, сделать это она решила из-за того, что «кто-то не принял у неё некие билеты».
«По факту выявленного в социальных сетях видео ОМВД России по городу Геленджику материал зарегистрирован, назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение», — заявили в полиции.
Ранее «Крыминформ» со ссылкой на помощника руководителя ГСУ СК России по региону Ольгу Постнову сообщал, что в Керчи задержали 26-летнюю женщину, осквернившую Вечный огонь на Аллее Славы.