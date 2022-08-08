В Крыму по «Пушкинской карте» продано около 33 тысяч билетов
- РИА Новости
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Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на министра культуры республики Татьяну Манежину.
«Внедрение карты положительно повлияло на увеличение числа посещений молодёжью театров, музеев-заповедников, концертных организаций, филармоний и кинотеатров. Динамика продажи билетов в рамках федеральной программы показывает ежемесячный рост», — рассказала Манежина.
Чаще всего билеты покупают в крымский музтеатр, русский драматический театр имени Горького в Симферополе и Крымскую государственную филармонию.
Ранее RIA56 сообщало, что «Пушкинскую карту» в Оренбургской области оформили более 84 тыс. жителей.