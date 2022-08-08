В Крыму по «Пушкинской карте» продано около 33 тысяч билетов

В Крыму по «Пушкинской карте» с момента старта проекта продано около 33 тыс. билетов в учреждения культуры и искусств.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на министра культуры республики Татьяну Манежину.

«Внедрение карты положительно повлияло на увеличение числа посещений молодёжью театров, музеев-заповедников, концертных организаций, филармоний и кинотеатров. Динамика продажи билетов в рамках федеральной программы показывает ежемесячный рост», — рассказала Манежина.

Чаще всего билеты покупают в крымский музтеатр, русский драматический театр имени Горького в Симферополе и Крымскую государственную филармонию.

Ранее RIA56 сообщало, что «Пушкинскую карту» в Оренбургской области оформили более 84 тыс. жителей.