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В Крыму по «Пушкинской карте» продано около 33 тысяч билетов

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В Крыму по «Пушкинской карте» с момента старта проекта продано около 33 тыс. билетов в учреждения культуры и искусств.
В Крыму по «Пушкинской карте» продано около 33 тысяч билетов
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на министра культуры республики Татьяну Манежину.

«Внедрение карты положительно повлияло на увеличение числа посещений молодёжью театров, музеев-заповедников, концертных организаций, филармоний и кинотеатров. Динамика продажи билетов в рамках федеральной программы показывает ежемесячный рост», — рассказала Манежина.

Чаще всего билеты покупают в крымский музтеатр, русский драматический театр имени Горького в Симферополе и Крымскую государственную филармонию.

Ранее RIA56 сообщало, что «Пушкинскую карту» в Оренбургской области оформили более 84 тыс. жителей.

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