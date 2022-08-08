Эксперт по туризму Мельник посоветовал заранее бронировать зимние туры в связи с подорожанием

Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал, когда лучше бронировать зимние туры.

В беседе с «Вечерней Москвой» он заявил, что россиянам, которые планируют отдохнуть на горнолыжных курортах этой зимой, стоит уже сейчас бронировать туры, так как в ближайшее время цены начнут расти.

«Есть два критерия, по которым повысятся цены. Во-первых, начинается сезонность. Особенно это будет актуально, когда выпадет снег. Также в ближайшее время откроется новый этап программы кешбэка при оплате картой МИР. Возврат будет составлять 20%, но не более 20 тыс. рублей. Это способствует увеличению стоимости горнолыжных туров», — отметил Мельник.

По его словам, стоимость туров на горнолыжные курорты может увеличиться на 20—80%.

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