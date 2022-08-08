Оперштаб: показатель госпитализаций с коронавирусом в России вырос за неделю на 27,7%

Показатель госпитализаций с коронавирусом в России вырос за неделю на 27,7%, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 8,7 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 27,7%», — говорится в сообщении.

По данным оперштаба, показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. населения за неделю увеличился на 59,7%.

Ранее стало известно, что в России за 24 часа выявили 17 862 случая инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19, днём ранее — 20 303.

Академик РАН Геннадий Онищенко напомнил в беседе с ФАН о важности ревакцинации от COVID-19. Он отметил, что наблюдается рост числа заболевших из-за новых вариаций «омикрона» BA.5 и BA.2, которые более контагиозны.