Трэвел-эксперт Васильева назвала бюджетные варианты отдыха в бархатный сезон
- РИА Новости
Об этом пишет «Москва 24».
По словам эксперта, отдых в Турции на двоих с перелётом и проживанием обойдётся в среднем в 80—120 тыс. рублей.
Стоимость отдыха в Грузии начинается от 100 тыс. рублей на двоих, в турпакет включён перелёт и неделя в трехзвёздочной гостинице.
Стоимость туров в ОАЭ начинается от 80 тыс. рублей, на Мальдивы — от 135—190 тыс. рублей.
Ранее ФАН сообщало, что форум «Путешествуй!», посвящённый развитию туристической отрасли в России, состоялся в Москве на ВДНХ с 4 по 7 августа.