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Трэвел-эксперт Васильева назвала бюджетные варианты отдыха в бархатный сезон

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Трэвел-эксперт Екатерина Васильева рассказала, куда можно отправиться отдохнуть осенью и сэкономить.
Трэвел-эксперт Васильева назвала бюджетные варианты отдыха в бархатный сезон
  • РИА Новости

Об этом пишет «Москва 24».

По словам эксперта, отдых в Турции на двоих с перелётом и проживанием обойдётся в среднем в 80—120 тыс. рублей.

Стоимость отдыха в Грузии начинается от 100 тыс. рублей на двоих, в турпакет включён перелёт и неделя в трехзвёздочной гостинице.

Стоимость туров в ОАЭ начинается от 80 тыс. рублей, на Мальдивы — от 135—190 тыс. рублей.

Ранее ФАН сообщало, что форум «Путешествуй!», посвящённый развитию туристической отрасли в России, состоялся в Москве на ВДНХ с 4 по 7 августа.

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