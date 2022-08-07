Ставропольские жители собрали гумпомощь для жителей Донбасса

Сотрудники домов культуры и библиотеки в посёлке Комсомолец Кировского округа собрали гуманитарную помощь для жителей Донбасса.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на управление по информполитике правительства Ставропольского края.

«К доброму делу присоединяются депутаты, общественники, работники муниципальных учреждений и предприятий, следуя девизу «Своих не бросаем!», — заявил исполняющий обязанности главы округа Николай Новопашин.

В 2022 году из округа отправили около 40 т гумпомощи.

Ранее ФАН передавало, что очередная партия гуманитарной помощи доставлена в ЛНР из Санкт-Петербурга.