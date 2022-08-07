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Ставропольские жители собрали гумпомощь для жителей Донбасса

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Сотрудники домов культуры и библиотеки в посёлке Комсомолец Кировского округа собрали гуманитарную помощь для жителей Донбасса.
Ставропольские жители собрали гумпомощь для жителей Донбасса
  • РИА Новости

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на управление по информполитике правительства Ставропольского края.

«К доброму делу присоединяются депутаты, общественники, работники муниципальных учреждений и предприятий, следуя девизу «Своих не бросаем!», — заявил исполняющий обязанности главы округа Николай Новопашин.

В 2022 году из округа отправили около 40 т гумпомощи.

Ранее ФАН передавало, что очередная партия гуманитарной помощи доставлена в ЛНР из Санкт-Петербурга.

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