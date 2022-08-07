Ставропольские жители собрали гумпомощь для жителей Донбасса
- РИА Новости
Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на управление по информполитике правительства Ставропольского края.
«К доброму делу присоединяются депутаты, общественники, работники муниципальных учреждений и предприятий, следуя девизу «Своих не бросаем!», — заявил исполняющий обязанности главы округа Николай Новопашин.
В 2022 году из округа отправили около 40 т гумпомощи.
Ранее ФАН передавало, что очередная партия гуманитарной помощи доставлена в ЛНР из Санкт-Петербурга.