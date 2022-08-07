Разведчики ВВО провели учения в Приморье

Разведчики Восточного военного округа провели учения в Приморском крае.

Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на пресс-службу ВВО.

Военнослужащие совершили марш-бросок в тыл условного противника. Им требовалось отразить нападение «диверсантов», преодолеть «заражённую» местность, а также форсировать вплавь реки и водоёмы.

В ходе тренировки разведчики применили современные средства цифровой связи и навигации.

Ранее, по сообщениям ФАН, отряд корветов Тихоокеанского флота принял участие в военных учениях, в ходе которых отразил воздушный удар бомбардировщиков условного противника.