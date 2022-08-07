Разведчики ВВО провели учения в Приморье
- РИА Новости
Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на пресс-службу ВВО.
Военнослужащие совершили марш-бросок в тыл условного противника. Им требовалось отразить нападение «диверсантов», преодолеть «заражённую» местность, а также форсировать вплавь реки и водоёмы.
В ходе тренировки разведчики применили современные средства цифровой связи и навигации.
Ранее, по сообщениям ФАН, отряд корветов Тихоокеанского флота принял участие в военных учениях, в ходе которых отразил воздушный удар бомбардировщиков условного противника.