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Агроном Ганичкина дала советы по подготовке теплицы к новому сезону

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Агроном Октябрина Ганичкина дала советы по подготовке теплицы к новому сезону.
Агроном Ганичкина дала советы по подготовке теплицы к новому сезону
  • Gettyimages.ru

«Как только мы собрали все огурцы или помидоры, сразу дезинфицируем, повреждённые вредителями растения не нужно нести через весь участок, разнося «заразу», дезинфицируем их на месте и только потом, погрузив в бумажные мешки, сжигаем в бочке», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, золой можно удобрять растения в следующем сезоне.

«Саму теплицу нужно тоже дезинфицировать», — считает Ганичкина.

Она отметила, что важно промыть всю кровлю, потолки, стены и дорожки.

Кроме того, желательно заменить землю в теплице на новую.

Ранее генеральный директор агрофирмы «Партнёр» Василий Блокин-Мечталин в беседе с «Радио 1» дал рекомендации по выращиванию рассады.

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