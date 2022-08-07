На инвестиционном портале Москвы зарегистрировались 11 тысяч пользователей за полгода

На инвестиционном портале Москвы зарегистрировались 11 тыс. пользователей за первые шесть месяцев 2022 года.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Число предпринимателей, использующих инвестиционный портал Москвы, ежегодно растёт», — отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в январе — июне 2021 года было зафиксировано 10 тыс. регистраций.

Общее количество личных кабинетов достигло 76 тыс.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» информировало, что вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев высказался о перспективах трансформации бизнеса.