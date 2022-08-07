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На инвестиционном портале Москвы зарегистрировались 11 тысяч пользователей за полгода

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На инвестиционном портале Москвы зарегистрировались 11 тыс. пользователей за первые шесть месяцев 2022 года.
На инвестиционном портале Москвы зарегистрировались 11 тысяч пользователей за полгода
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Число предпринимателей, использующих инвестиционный портал Москвы, ежегодно растёт», — отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в январе — июне 2021 года было зафиксировано 10 тыс. регистраций.

Общее количество личных кабинетов достигло 76 тыс.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» информировало, что вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев высказался о перспективах трансформации бизнеса.

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