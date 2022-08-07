Депутат Выборный дал советы по защите от телефонных мошенников

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный дал советы по защите от телефонных мошенников.

«Если вам поступает звонок с неизвестного номера, представляются сотрудниками банка и просят дать какую-то информацию, кладите трубку и перезванивайте в банк по официальному номеру банка», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

Номер можно найти, например, на банковской карте.

Если кто-то действительно пытался похитить средства или совершить другие незаконные операции, то банк переключит на специалиста. Если предыдущий звонок был мошенническим, клиента предупредят, и инцидент будет исчерпан, отметил депутат.

Если звонивший представляется сотрудником правоохранительных органов, то стоит перезвонить туда. Как добавил Выборный, можно обратиться и на экстренный номер 112.

«Офицер этой службы обязан в течение 30 секунд передать информацию в соответствующие службы», — добавил он.

Ранее директор по развитию направления «Киберграмотность населения» компании «РТК-Солар» Олег Седов в беседе с Nation News рассказал о способах защиты от мошенников.