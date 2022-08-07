Специалист по недвижимости Павлинова дала советы по составлению договора аренды жилья

Директор департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова дала советы по составлению договора аренды жилья.

В беседе с газетой «Известия» она заявила, что около 30% отечественных арендаторов подписывают договоры, не читая их.

«Когда возникает конфликтная ситуация между собственником помещения и арендатором, в большинстве случаев любые устные договорённости теряют свою силу», — сказала эксперт.

По её словам, все договорённости необходимо отразить в договоре аренды и дополнительных соглашениях, причём экземпляры должны быть предусмотрены для каждой из сторон.

Прежде всего человеку, желающему снять жильё, рекомендуется проверить у потенциального арендодателя документы, подтверждающие право на собственность.

Как отметила Павлинова, необходимо прописать в договоре, кто имеет право проживать в арендуемом жилье.

Кроме того, желательно внести пункты по возмещению ущерба.

«Иногда собственники слишком часто хотят проверять арендаторов, чтобы жить спокойно. Поэтому в договоре следует указать, как часто собственник может приезжать с проверкой объекта. На первый взгляд это может показаться мелочью, пока арендатор в реальности не столкнётся с такими частыми визитами», — посоветовала эксперт.

Также можно предусмотреть пункт о досрочном расторжении договора.

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