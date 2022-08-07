В Петербурге прошёл полумарафон «Северная столица»
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Протяжённость забегов составила 21,1 и 10 км. Маршруты прошли через четыре исторических района — Центральный, Адмиралтейский, Василеостровский и Петроградский.
Участники могли увидеть основные достопримечательности Петербурга, в том числе Казанский и Исаакиевский соборы, Петропавловскую крепость, Адмиралтейство.
Стартовали и финишировали бегуны на Дворцовой площади.
Накануне полумарафона прошёл детский забег. Он был организован рядом со спортивным комплексом «Петровский».
Следующий старт «Бегового сообщества» — полумарафон «Лужники». Он состоится 21 августа в Москве.