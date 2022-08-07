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«Ростех» сообщил о блокировке своего Youtube-канала

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Google уведомил российскую госкорпорацию «Ростех» о том, что её YouTube-канал заблокирован в связи с санкциями.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

«Сегодня Google уведомил о блокировке YouTube-канала «Ростеха» в связи с санкциями. Это был канал о российской технике, наших инженерах и разработках, который смотрели почти 45 тыс. подписчиков и сотни тыс. зрителей в год», — говорится в релизе пресс-службы.

В госкорпорации отметили, что блокировка её канала является демонстрацией западной демократии, которая, подчеркнули в пресс-службе, является лишь имитацией демократии, «где насаждают запреты, душат свободу мнений и затыкают рты».

В пресс-релизе также заявили, что с сегодняшнего дня все видео госкорпорации доступны для просмотра на российской платформе Rutube.

Ранее блогер Дмитрий Пучков сообщил о блокировке своего YouTube-канала за нарушение правил видеохостинга.

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