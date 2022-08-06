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Курская область помогает в запуске системы высшего образования в Запорожской области

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Курская область оказывает помощь в запуске с 1 сентября системы высшего образования на освобождённых территориях Запорожской области. В частности, Курский и Мелитопольский государственные университеты заключили соглашение о сотрудничестве. 
Курская область помогает в запуске системы высшего образования в Запорожской области
  • РИА Новости

В рамках данного соглашения мелитопольскому вузу оказывается методическая и практическая помощь в адаптации к российским стандартам высшего образования. 

Сотрудничество направлено на поддержку запорожских коллег в сфере организации образовательного процесса, развития научно-исследовательской и культурной деятельности, которая представляет интерес для обеих сторон.

Как заявил ректор Курского государственного университета Александр Худин, запланировано проведение в ближайшее время совместных образовательных, научно-исследовательских и научно-технических проектов, конференций и семинаров с коллегами в очном и дистанционном форматах.

В свою очередь, в военно-гражданской администрации Запорожской области заявили, что такие инициативы российских партнёров «в очередной раз доказывают крепость и нерушимость братских связей, демонстрируют готовность бескорыстно помогать в это непростое время налаживать мирную жизнь — такой, какой она и должна быть».

Отмечается, что вскоре группа сотрудников Мелитопольского госуниверситета направится в Курск для обмена опытом. 

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