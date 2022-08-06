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В Дагестане завели дело по факту смерти двух детей от теплового удара в автомобиле

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В Дагестане завели уголовное дело по факту смерти двух детей от теплового удара в автомобиле.
В Дагестане завели дело по факту смерти двух детей от теплового удара в автомобиле
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.

Статья — оставление в опасности.

«Смерть детей стала возможной ввиду оставления их лицами, обязанными проявлять о них заботу, без помощи в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишённом возможности принять меры к самосохранению по малолетству», — заявили в ведомстве.

По данным следствия, 5 августа в Кизлярском районе пропали двухлетняя девочка и четырёхлетний мальчик, гостившие у бабушки. Их нашли в автомобиле, припаркованном у соседнего дома. Дети были госпитализированы, в больнице констатировали смерть мальчика. На следующий день скончалась девочка.

Расследование продолжается.

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