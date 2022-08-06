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В Москве подвели итоги международного форума «Такси»

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В Москве подвели итоги Международного евразийского форума «Такси», участниками которого стали представители власти, эксперты и участники таксомоторной деятельности.
В Москве подвели итоги международного форума «Такси»
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

«Ключевым вопросом форума является всё, что связано с нормами будущего федерального законодательства: каким оно должно быть, какая стратегия должна быть заложена в новом законе о современном цифровом такси», — заявил руководитель центра компетенций АНО «МЕФТ» Станислав Швагерус.

Итогом работы форума стала общественная резолюция. Её основная задача — донести до федеральных властей отраслевые предложения, высказанные в ходе встречи.

«Участники форума выступили с инициативой обращения к председателю Государственной думы Российской Федерации Вячеславу Викторовичу Володину о необходимости проведения парламентских слушаний в осеннюю сессию, посвящённых вопросам именно нового законодательства о такси, новой стратегии развития отрасли, и, соответственно, мы ожидаем то, что Государственная дума пойдёт навстречу», — отметил Швагерус.

Ранее, как сообщала газета «Известия», заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Владимир Макаров в кулуарах Международного евразийского форума «Такси» заявил, что в Москве могут ввести квоту на число автомобилей такси, которым разрешено работать на улицах города.

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