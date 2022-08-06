военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Победители четвёртого сезона «Лидеров России» вступили в клуб «Эльбрус»

Короткая ссылка
Победители четвёртого сезона конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — вступили в клуб «Эльбрус».
Победители четвёртого сезона «Лидеров России» вступили в клуб «Эльбрус»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Взгляд».

«Цели клуба «Лидеров России» и цели каждого человека, который носит звание победителя этого конкурса, следующие: главная — служить своей стране и народу, вторая — быть успешным, потому что это конкурс амбициозных и ярких людей, третья — служить примером честности, патриотизма, правильного отношения к стране, окружающим и собственной жизни, четвёртая — не останавливаться в развитии, передавать свой опыт и самим становиться наставниками и пятая — командная работа и взаимопомощь», — заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Со своей стороны, генеральный директор платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил важность того, чтобы после победы выпускники проектов не останавливались на достигнутом.

«Сегодня к клубу присоединились ещё 106 человек — те, кто выиграл в четвёртом сезоне конкурса», — сказал он.

По его словам, теперь в клубе 442 участника.

Ранее «Реальное время» сообщало, что финал конкурса «Лидер XXI века» состоится в Казани в сентябре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить