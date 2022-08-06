Победители четвёртого сезона «Лидеров России» вступили в клуб «Эльбрус»

Победители четвёртого сезона конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — вступили в клуб «Эльбрус».

Об этом сообщает «Взгляд».

«Цели клуба «Лидеров России» и цели каждого человека, который носит звание победителя этого конкурса, следующие: главная — служить своей стране и народу, вторая — быть успешным, потому что это конкурс амбициозных и ярких людей, третья — служить примером честности, патриотизма, правильного отношения к стране, окружающим и собственной жизни, четвёртая — не останавливаться в развитии, передавать свой опыт и самим становиться наставниками и пятая — командная работа и взаимопомощь», — заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Со своей стороны, генеральный директор платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил важность того, чтобы после победы выпускники проектов не останавливались на достигнутом.

«Сегодня к клубу присоединились ещё 106 человек — те, кто выиграл в четвёртом сезоне конкурса», — сказал он.

По его словам, теперь в клубе 442 участника.

Ранее «Реальное время» сообщало, что финал конкурса «Лидер XXI века» состоится в Казани в сентябре.