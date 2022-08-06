Адвокат Колотович рассказала, как долго хранить коробку из-под товара на гарантии

Адвокат Надежда Колотович рассказала, как долго хранить коробку из-под товара на гарантии.

«Рекомендуется хранить упаковку от покупки в течение 14 дней с момента приобретения товара. Так вы сможете сохранить достойный эстетический вид, если решите вернуть его в магазин по причине «не подошёл», — заявила она в беседе с Life.ru.

Если обнаружена поломка или недостаток, вернуть товар можно в течение всего срока гарантии, причём закон не обязывает возвращать покупку в оригинальной упаковке. Сотрудник в таком случае обязан оформить возврат.

«Документ составляется в двух экземплярах с указанием персональных данных заявителя, обстоятельств покупки изделия, сути поломки, требований в адрес продавца. На каждом экземпляре заявления должна стоять подпись представителя торгового объекта. На жалобу вам обязаны ответить в течение десяти дней», — уточнила Колотович.

По её словам, если продавец отказывается идти навстречу, можно обратиться в Роспотребнадзор и вышестоящие инстанции.

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