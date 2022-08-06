В одной из бывших промзон в Москве появится кластер для дизайнеров

На территории бывшей промзоны «Прожектор» в Москве появится кластер для дизайнеров и специалистов творческих профессий.

Об этом сообщает kp.ru.

Работы запланированы в рамках проекта «Индустриальные кварталы».

«В развитие участка будет вложено 14 млрд рублей, а ежегодные поступления в бюджет оцениваются в 970 млн рублей», — заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Со своей стороны, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что проект предполагает строительство более 108 тыс. кв. м недвижимости, преимущественно общественно-деловых построек.

«Кроме того, инвестор займётся развитием улично-дорожной сети, а также благоустроит и озеленит территорию бывшей промзоны», — сказал он.

Ранее НСН сообщала, что в первом полугодии 2022 года резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» перечислили в бюджет столицы 704 млн рублей.