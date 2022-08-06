В результате ДТП в Ставропольском крае погибли три человека
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на прокуратуру Ставропольского края.
«По предварительным данным, водитель автомобиля Renault не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2109 и грузовой «газелью», — говорится в сообщении.
Прокуратура организовала проверку по факту аварии.
Ранее специалисты в беседе с изданием «Вести Подмосковья» назвали причины роста числа дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом в летние месяцы.