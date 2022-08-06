Агроном Ганичкина рекомендовала выращивать белую горчицу и овёс для оздоровления почвы

Агроном Октябрина Ганичкина рекомендовала посадить на грядках белую горчицу и овёс для оздоровления почвы.

«Посеяли, накрыли нетканым белым материалом, чтобы быстрее взошло. Чем гуще и выше вырастут сидераты, тем больше будет в почве органических веществ, выступающих в роли натуральных удобрений для растений», — рассказала она в беседе с «Газетой.Ru».

Ганичкина уточнила, что подобные культуры всходят довольно быстро и насыщают почву полезными веществами.

Ранее в беседе с телеканалом «360» Елена Соломатина порекомендовала не употреблять в жару продукты, которые требуют много времени на переваривание и разогревают организм, например мясо.