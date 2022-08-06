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Более 260 тысяч туристов посетили Нижегородскую область в июле

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В июле Нижегородскую область посетили 265,4 тыс. человек.
Более 260 тысяч туристов посетили Нижегородскую область в июле
  • РИА Новости

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на Министерство туризма и промыслов региона.

Отмечается, что за аналогичный период 2021 года область посетили 231 тыс. человек. 

«В августе 2022 года ожидается, что туристско-экскурсионный поток составит более 270 тыс. человек», — заявили в ведомстве.

Ранее ФАН сообщало, что форум «Путешествуй!», посвящённый развитию туристической отрасли в России, состоится в Москве на ВДНХ с 4 по 7 августа.

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