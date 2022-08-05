Воробьёв заявил, что программу «Подмосковные 10 гектаров» расширят

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что льготную программу «Подмосковные 10 гектаров» расширят ввиду её высокой востребованности среди фермеров.

Об этом, как сообщает телеканал «360», Воробьёв заявил на большом гастрономическом фестивале «Сыр! Пир! Мир!» в Истре.

«У нас большая программа по предоставлению бесплатной земли. Я думал, что она у нас большая, но услышал сегодня, что очень большой запрос на предоставление 10 га. Будем думать, как это сделать ещё более удобным. Здесь мы немного недорабатываем, поэтому взяли себе на заметку», — рассказал губернатор.

Сейчас по этой льготной программе заявитель может бесплатно получить от 10 га земли.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что в Московской области в июле состоялось около 130 ярмарок.