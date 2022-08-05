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Воробьёв заявил, что программу «Подмосковные 10 гектаров» расширят

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что льготную программу «Подмосковные 10 гектаров» расширят ввиду её высокой востребованности среди фермеров.
Воробьёв заявил, что программу «Подмосковные 10 гектаров» расширят
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает телеканал «360», Воробьёв заявил на большом гастрономическом фестивале «Сыр! Пир! Мир!» в Истре.

«У нас большая программа по предоставлению бесплатной земли. Я думал, что она у нас большая, но услышал сегодня, что очень большой запрос на предоставление 10 га. Будем думать, как это сделать ещё более удобным. Здесь мы немного недорабатываем, поэтому взяли себе на заметку», — рассказал губернатор.

Сейчас по этой льготной программе заявитель может бесплатно получить от 10 га земли.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что в Московской области в июле состоялось около 130 ярмарок.

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