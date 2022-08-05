В Подмосковье заключили первый договор по программе «Дачная амнистия»

Московское областное БТИ заключило первый договор по новой программе «Дачная амнистия», которая стартовала 1 августа, с жителем подмосковного Талдома.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу МОБТИ, мужчина обратился за консультацией, заполнил опросник и получил рекомендации по вариантам защиты имущества.

После этого в течение пяти минут в системе «Ингосстрах» сформировали страховой полис, клиент оплатил услугу и получил документ по электронной почте.

«Мы видим большой интерес к данной программе со стороны жителей. И это неудивительно, поскольку она действительно очень выгодна. Специальная программа страхования «Дачная амнистия» позволяет со скидкой 20% застраховать недвижимость, поставленную в текущем году на кадастровый учёт», — рассказала генеральный директор МОБТИ Елена Казимир.

По её словам, за услугой обратились уже десять человек.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что проект «Московское долголетие» запустил трансляции для дачников.