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В Вологодской области обсудили строительство объекта по обращению с ТКО для нужд Череповца

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Заместитель генерального директора по инвестиционному развитию Российского экологического оператора (РЭО) Сергей Королёв и заместитель губернатора Вологодской области Виктор Рябишин провели рабочую встречу, на которой обсудили строительство комплексного объекта по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО).
В Вологодской области обсудили строительство объекта по обращению с ТКО для нужд Череповца
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360».

«Обсудили с руководством Вологодской области строительство комплексного объекта по обращению с ТКО для нужд Череповца. На данный момент идёт проработка частной концессионной инициативы, её подача запланирована на сентябрь. Также регион проводит расчёт тарифных последствий», — отметил Королёв.

До 95% финансирования планируется предоставить со стороны РЭО через льготный долгосрочный заём концессионеру за счёт средств, полученных от размещения облигаций ППК.

По сообщениям ОТР, на Ставрополье леса на горе Машук очищают от мусора и упавших деревьев.

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