На складе OZON проверку систем противопожарной защиты провели в сентябре 2021 года

Министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Габриян заявил, что в сентябре 2021 года инспекторы провели итоговую проверку на складе OZON, который частично сгорел 3 августа текущего года.

В комментарии телеканалу «360» он подчеркнул, что на видео, которое сняли очевидцы внутри горящего склада, видно, что пожарная система сработала.

«Инспекторы Главгосстройнадзора установили, что все системы противопожарной защиты смонтированы в полном объёме в соответствии с проектом. Имитация огня на проверке активировала автоматическое пожаротушение», — уточнил Габриян.

Ранее стало известно, что по факту возгорания на складе OZON возбуждено уголовное дело.

В ГСУ Следственного комитета России по Московской области перечислили возможные причины пожара, среди которых: короткое замыкание электричества, нарушение техники безопасности при производстве сварочных работ, неосторожное обращение с иными источниками тепла со стороны работников.