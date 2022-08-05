На складе OZON проверку систем противопожарной защиты провели в сентябре 2021 года
- РИА Новости
В комментарии телеканалу «360» он подчеркнул, что на видео, которое сняли очевидцы внутри горящего склада, видно, что пожарная система сработала.
«Инспекторы Главгосстройнадзора установили, что все системы противопожарной защиты смонтированы в полном объёме в соответствии с проектом. Имитация огня на проверке активировала автоматическое пожаротушение», — уточнил Габриян.
Ранее стало известно, что по факту возгорания на складе OZON возбуждено уголовное дело.
В ГСУ Следственного комитета России по Московской области перечислили возможные причины пожара, среди которых: короткое замыкание электричества, нарушение техники безопасности при производстве сварочных работ, неосторожное обращение с иными источниками тепла со стороны работников.