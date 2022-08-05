Опрос: 82% россиян готовы к покупке новых вещей осенью
- РИА Новости
Как пишет Life.ru, 30% принявших участие в опросе называют весну и осень самыми удачными временами года для того, чтобы разобрать вещи. 82% готовы к обновлению гардероба предстоящей осенью.
Освободить гардероб от старых вещей настроены 79% опрошенных. Это, как правило, женщины — 89%.
Четверть участников исследования хотели бы освободить дом от старой мебели, а каждый пятый — от ненужной техники и бесполезных подарков. Такие ответы чаще дают мужчины — 71%.
Ранее профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, эксперт по импортозамещению Михаил Аким в беседе с ФАН рассказал о последствиях ухода ряда модных брендов из России.