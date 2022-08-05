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Опрос: 82% россиян готовы к покупке новых вещей осенью

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«Юла», объявления «ВКонтакте» и аналитическое агентство ResearchMe провели совместное исследование и выяснили, готовы ли россияне расстаться со старыми вещами и обновить гардероб.
Опрос: 82% россиян готовы к покупке новых вещей осенью
  • РИА Новости

Как пишет Life.ru, 30% принявших участие в опросе называют весну и осень самыми удачными временами года для того, чтобы разобрать вещи. 82% готовы к обновлению гардероба предстоящей осенью.

Освободить гардероб от старых вещей настроены 79% опрошенных. Это, как правило, женщины — 89%.

Четверть участников исследования хотели бы освободить дом от старой мебели, а каждый пятый — от ненужной техники и бесполезных подарков. Такие ответы чаще дают мужчины — 71%.

Ранее профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, эксперт по импортозамещению Михаил Аким в беседе с ФАН рассказал о последствиях ухода ряда модных брендов из России.

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