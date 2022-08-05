В Петербурге состоялось открытие III Всемирных курсантских игр

В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония открытия III Всемирных курсантских игр.

Заместитель министра обороны России — начальник Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин принял участие в мероприятии, которое прошло на Соборной площади Петропавловской крепости в Петербурге. Он передал приветствие участникам Игр от президента Владимира Путина.

В III Всемирных курсантских играх примут участие более 600 представителей военных учебных заведений из 20 стран мира, в их числе представители Белоруссии, Мозамбика, Венесуэлы, Саудовской Аравии, Армении, Сирии, ОАЭ, Гвинеи, Ирана, Мали, Танзании, Азербайджана, Таджикистана и других стран.

В состав сборной ВС России попали курсанты 22 высших военных учебных заведений Минобороны.

В составе российской команды 22 курсанта имеют спортивное звание «мастер спорта России», 41 человек — «кандидат в мастера спорта» и 51 — первый спортивный разряд.

Соревнования продлятся пять дней, будет разыграно 94 комплекта наград среди юношей и девушек.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что XV Челябинский легкоатлетический марафон пройдёт 28 августа. В забеге примут участие сильнейшие легкоатлеты России, а также спортсмены из других стран.