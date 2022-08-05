В Приморье планируют увеличить число электрозаправок

В Приморском крае в рамках государственной субсидии в ближайшие два года планируют установить 100 зарядных станций для электромобилей.

Это позволит закрыть перспективную потребность региона в таком оборудовании, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Отмечается, что председатель правительства региона Вера Щербина обсудила с министром энергетики и газоснабжения Андреем Леонтьевым вопрос размещения зарядных электростанций и их количество.

«По данным ГИБДД по Приморскому краю, в регионе зарегистрировано около 1,5 тыс. машин с электрическим двигателем. С помощью федеральных субсидий у нас есть возможность встроиться в мировой экологический тренд и обеспечить Приморский край соответствующей инфраструктурой», — отметил Леонтьев.

Ранее «Известия» сообщали, что в России зафиксировали рост продаж новых электромобилей.