военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Приморье планируют увеличить число электрозаправок

Короткая ссылка
В Приморском крае в рамках государственной субсидии в ближайшие два года планируют установить 100 зарядных станций для электромобилей.
В Приморье планируют увеличить число электрозаправок
  • РИА Новости

Это позволит закрыть перспективную потребность региона в таком оборудовании, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Отмечается, что председатель правительства региона Вера Щербина обсудила с министром энергетики и газоснабжения Андреем Леонтьевым вопрос размещения зарядных электростанций и их количество.

«По данным ГИБДД по Приморскому краю, в регионе зарегистрировано около 1,5 тыс. машин с электрическим двигателем. С помощью федеральных субсидий у нас есть возможность встроиться в мировой экологический тренд и обеспечить Приморский край соответствующей инфраструктурой», — отметил Леонтьев.

Ранее «Известия» сообщали, что в России зафиксировали рост продаж новых электромобилей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить