В Казани зафиксировали снижение числа ДТП в первом полугодии 2022 года
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на временно исполняющего обязанности начальника ОГИБДД УМВД России по Казани Никиту Жирнова.
За полгода в городе зарегистрировали 670 аварий, тогда как за аналогичный период 2021-го — 684.
Количество пострадавших снизилось с 805 до 781, говорится на сайте мэрии.
Ранее газета «Известия» сообщала, что в России за первое полугодие 2022 года количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокатов и моноколёс, выросло на 174% по сравнению с прошлым годом и составило 370.