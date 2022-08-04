В Казани зафиксировали снижение числа ДТП в первом полугодии 2022 года

В Казани зафиксировали снижение числа ДТП по итогам первых шести месяцев 2022 года.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на временно исполняющего обязанности начальника ОГИБДД УМВД России по Казани Никиту Жирнова.

За полгода в городе зарегистрировали 670 аварий, тогда как за аналогичный период 2021-го — 684.

Количество пострадавших снизилось с 805 до 781, говорится на сайте мэрии.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в России за первое полугодие 2022 года количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокатов и моноколёс, выросло на 174% по сравнению с прошлым годом и составило 370.