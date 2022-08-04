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В Казани зафиксировали снижение числа ДТП в первом полугодии 2022 года

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В Казани зафиксировали снижение числа ДТП по итогам первых шести месяцев 2022 года.
В Казани зафиксировали снижение числа ДТП в первом полугодии 2022 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на временно исполняющего обязанности начальника ОГИБДД УМВД России по Казани Никиту Жирнова.

За полгода в городе зарегистрировали 670 аварий, тогда как за аналогичный период 2021-го — 684.

Количество пострадавших снизилось с 805 до 781, говорится на сайте мэрии.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в России за первое полугодие 2022 года количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокатов и моноколёс, выросло на 174% по сравнению с прошлым годом и составило 370.

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