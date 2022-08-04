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В Калининградской области произошло 367 ДТП за первое полугодие текущего года

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В Калининградской области произошло 367 ДТП в январе — июне 2022 года.
В Калининградской области произошло 367 ДТП за первое полугодие текущего года
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край».

В авариях погибли 30 человек, пострадали 409.

Наиболее частыми видами ДТП стали столкновения транспортных средств, наезды на пешеходов, наезды на препятствия, наезды на велосипедистов, съезды с дороги.

Из общего числа аварий 33 произошли с участием водителей с признаками опьянения.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге с начала года количество смертельных ДТП сократилось на 25% по сравнению с прошлым годом.

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