В Калининградской области произошло 367 ДТП за первое полугодие текущего года

В Калининградской области произошло 367 ДТП в январе — июне 2022 года.

Об этом сообщает «Янтарный край».

В авариях погибли 30 человек, пострадали 409.

Наиболее частыми видами ДТП стали столкновения транспортных средств, наезды на пешеходов, наезды на препятствия, наезды на велосипедистов, съезды с дороги.

Из общего числа аварий 33 произошли с участием водителей с признаками опьянения.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге с начала года количество смертельных ДТП сократилось на 25% по сравнению с прошлым годом.