В Калининградской области произошло 367 ДТП за первое полугодие текущего года
- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край».
В авариях погибли 30 человек, пострадали 409.
Наиболее частыми видами ДТП стали столкновения транспортных средств, наезды на пешеходов, наезды на препятствия, наезды на велосипедистов, съезды с дороги.
Из общего числа аварий 33 произошли с участием водителей с признаками опьянения.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге с начала года количество смертельных ДТП сократилось на 25% по сравнению с прошлым годом.