Иркутская область передала коммунальную технику в ЛНР

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил Кировск в Луганской Народной Республике и вручил сотрудникам коммунальных предприятий ключи от спецтехники.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт областной администрации.

«Мы протягиваем руку помощи, сегодня подписав соглашение с Викторией Сергеевой при участии председателя правительства Луганской Народной Республики Сергея Козлова. Мы определили план дальнейшего развития вашей территории. Он будет действовать не один год, поэтому все плановые показатели, которые мы для себя наметили, мы, конечно же, будем исполнять», — заявил Кобзев.

Также иркутская делегация передала жителям города гуманитарную помощь.

Ранее ФАН сообщало, что очередная гуманитарная помощь доставлена в ЛНР из Санкт-Петербурга.