В НБКИ прокомментировали ситуацию на рынке микрозаймов
- РИА Новости
Об этом сообщает newizv.ru.
В мае россияне оформили на 1,7% меньше микрозаймов по сравнению с июнем.
Больше всего такие операции совершали в Москве и Московской области, а также в Краснодарском крае, Свердловской области и Башкирии.
«Апрельский спад был полностью отыгран и выдача займов «до зарплаты» достигла прошлогодних уровней», — заявили в НБКИ.
Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», сооснователь «Золотого Инвест Клуба» Евгений Шимановский рассказал о золоте как инвестиционном инструменте.