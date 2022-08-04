В НБКИ прокомментировали ситуацию на рынке микрозаймов

В июне 2022 года количество выданных микрозаймов на сумму до 30 тыс. рублей достигло 2,53 млн, заявили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с июнем 2021-го рост составил 0,4%.

Об этом сообщает newizv.ru.

В мае россияне оформили на 1,7% меньше микрозаймов по сравнению с июнем.

Больше всего такие операции совершали в Москве и Московской области, а также в Краснодарском крае, Свердловской области и Башкирии.

«Апрельский спад был полностью отыгран и выдача займов «до зарплаты» достигла прошлогодних уровней», — заявили в НБКИ.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», сооснователь «Золотого Инвест Клуба» Евгений Шимановский рассказал о золоте как инвестиционном инструменте.