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В НБКИ прокомментировали ситуацию на рынке микрозаймов

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В июне 2022 года количество выданных микрозаймов на сумму до 30 тыс. рублей достигло 2,53 млн, заявили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с июнем 2021-го рост составил 0,4%.
В НБКИ прокомментировали ситуацию на рынке микрозаймов
  • РИА Новости

Об этом сообщает newizv.ru.

В мае россияне оформили на 1,7% меньше микрозаймов по сравнению с июнем.

Больше всего такие операции совершали в Москве и Московской области, а также в Краснодарском крае, Свердловской области и Башкирии.

«Апрельский спад был полностью отыгран и выдача займов «до зарплаты» достигла прошлогодних уровней», — заявили в НБКИ.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», сооснователь «Золотого Инвест Клуба» Евгений Шимановский рассказал о золоте как инвестиционном инструменте.

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