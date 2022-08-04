В Подмосковье пройдёт более 140 фермерских ярмарок в августе

В Московской области пройдёт более 140 фермерских ярмарок в августе.

Об этом сообщает телеканал «360».

Свою продукцию представят фермерские и монастырские хозяйства, малые предприниматели из разных регионов России.

С начала лета в Подмосковье состоялось почти 300 разных ярмарок.

«Самые крупные и посещаемые прошли в Лотошине, Балашихе и Шаховской. Именно в этих регионах сложились хорошие традиции уличной торговли, у ярмарок очень удобное расположение, поэтому местные жители приходят туда с большим удовольствием», — заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.

Ранее «Радио 1» сообщало, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей», проходивший 14—17 июля в подмосковной Истре, собрал более 3 тыс. посетителей.