В Подмосковье пройдёт более 140 фермерских ярмарок в августе
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Свою продукцию представят фермерские и монастырские хозяйства, малые предприниматели из разных регионов России.
С начала лета в Подмосковье состоялось почти 300 разных ярмарок.
«Самые крупные и посещаемые прошли в Лотошине, Балашихе и Шаховской. Именно в этих регионах сложились хорошие традиции уличной торговли, у ярмарок очень удобное расположение, поэтому местные жители приходят туда с большим удовольствием», — заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.
Ранее «Радио 1» сообщало, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей», проходивший 14—17 июля в подмосковной Истре, собрал более 3 тыс. посетителей.