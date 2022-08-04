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В «Автостате» назвали самые популярные машины в России в июле

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В аналитическом агентстве «Автостат» назвали самые популярные машины в России в июле 2022 года.
В «Автостате» назвали самые популярные машины в России в июле
  • AP

Об этом сообщает газета «Известия».

Лидером названа Lada Granta, которую в отчётный период приобрели 6525 покупателей.

Второе место занимает Lada Vesta. Реализовано 2135 таких автомобилей. Далее следует Kia Rio (1310 машин).

В сегменте SUV лидирует кроссовер Geely Coolray. Продано 1219 экземпляров.

Ранее автоэксперт Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулём», в беседе с Nation News объяснил популярность машин из КНР в России.

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