В Москве могут ограничить число автомобилей такси

В Москве могут ввести квоту на число автомобилей такси, которым разрешено работать на улицах города, заявил заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Владимир Макаров в кулуарах Международного евразийского форума «Такси».

«Да, у нас есть такая цель. Но это направлено только на качество предоставляемых услуг в такси. По нашей статистике, у нас 150 тыс. автомобилей такси зарегистрировано, но на линию выходит в действительности в два раза меньше», — отметил Макаров в беседе с газетой «Известия».

По его словам, часть этих разрешений не востребована и автомобили могут содержаться ненадлежащим образом.

«Если бы число машин было регламентировано, то люди, которые владеют этими автомобилями, содержали бы их, держались бы за эту работу. Такси стало бы их постоянной работой», — пояснил Макаров.

Законопроект о такси, который Госдума должна рассмотреть во втором чтении осенью, власти Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и других граничащих с ними регионов (если между субъектами будет заключено соответствующее соглашение) получат право устанавливать максимальное количество машин легковых такси.

Ранее ФАН сообщало, что форум «Такси» проходит при поддержке правительства Москвы, Минтранса, Минпромторга и МВД России.