военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Москве могут ограничить число автомобилей такси

Короткая ссылка
В Москве могут ввести квоту на число автомобилей такси, которым разрешено работать на улицах города, заявил заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Владимир Макаров в кулуарах Международного евразийского форума «Такси».
В Москве могут ограничить число автомобилей такси
  • РИА Новости

«Да, у нас есть такая цель. Но это направлено только на качество предоставляемых услуг в такси. По нашей статистике, у нас 150 тыс. автомобилей такси зарегистрировано, но на линию выходит в действительности в два раза меньше», — отметил Макаров в беседе с газетой «Известия».

По его словам, часть этих разрешений не востребована и автомобили могут содержаться ненадлежащим образом.

«Если бы число машин было регламентировано, то люди, которые владеют этими автомобилями, содержали бы их, держались бы за эту работу. Такси стало бы их постоянной работой», — пояснил Макаров.

Законопроект о такси, который Госдума должна рассмотреть во втором чтении осенью, власти Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и других граничащих с ними регионов (если между субъектами будет заключено соответствующее соглашение) получат право устанавливать максимальное количество машин легковых такси.

Ранее ФАН сообщало, что форум «Такси» проходит при поддержке правительства Москвы, Минтранса, Минпромторга и МВД России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить