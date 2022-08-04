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Экономист Ордов допустил рост цен на недвижимость в Подмосковье

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Директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов спрогнозировал рост цен на недвижимость в Подмосковье.
Экономист Ордов допустил рост цен на недвижимость в Подмосковье
  • РИА Новости

Загородная недвижимость с некоторым отставанием обычно воспроизводит динамику цен на жилую недвижимость в Москве, поэтому умеренный рост цен на подмосковные дачи предопределён, заявил эксперт в разговоре с ИА REGNUM.

«Однако не стоит забывать про фактор возможного локдауна, ведь коронавирус ещё остаётся одной из основных внешних угроз для строительного рынка и рынка жилой недвижимости, который способен существенно спутать карты покупателей, продавцов и девелоперов. Подмосковная жилая недвижимость становится интересным направлением не только улучшения жилищных условий, но и реальным инвестиционным активом», — резюмировал Ордов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области увеличили темпы строительства и ввода жилья в эксплуатацию.

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