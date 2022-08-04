В Самару на отдых прибыла группа детей из республик Донбасса
- РИА Новости
Прибывшие дети будут отдыхать в санатории Кинель-Черкасского района, сообщает volga.news.
Это стало возможным благодаря решениям, принятым на федеральном уровне и в ходе визита делегации во главе с губернатором Дмитрием Азаровым в город Снежное в мае этого года.
Стороны заключили соглашение, в соответствии с которым Самарская область помогает городу восстанавливать экономику и инфраструктуру, а также развивать социальную сферу.
Ранее Newinform сообщал, что российский уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова инициировала программу социально-психологической помощи в рамках гуманитарной акции «Детям — в руки» для детей Донбасса.