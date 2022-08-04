В Москве откроют 19 новых центров московского долголетия

В Москве к концу года откроют 19 новых центров московского долголетия.

Об этом, как сообщает сайт «Аргументы и Факты», рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения центра московского долголетия «Орехово».

«Мы задумались над тем, что сделать в рамках бывших центров социального обслуживания, которые сейчас в основном перешли в МФЦ и работают в онлайн-режиме. Для них уже такие помещения не особо нужны. И, советуясь с москвичами, решили создать такие клубные центры на месте тех центров социальной защиты, которые в основном занимались раздачей пособий и так далее. Честно говоря, не ожидали такого отношения и такой душевной атмосферы, которые удалось создать», — поделился мэр.

За три года количество центров московского долголетия увеличилось с пяти до 50.

Ранее телеканал «360» сообщил, что участниками проекта «Активное долголетие» в Подмосковье стали более 180 тыс. пенсионеров.