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В Москве откроют 19 новых центров московского долголетия

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В Москве к концу года откроют 19 новых центров московского долголетия.
В Москве откроют 19 новых центров московского долголетия
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает сайт «Аргументы и Факты», рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения центра московского долголетия «Орехово».

«Мы задумались над тем, что сделать в рамках бывших центров социального обслуживания, которые сейчас в основном перешли в МФЦ и работают в онлайн-режиме. Для них уже такие помещения не особо нужны. И, советуясь с москвичами, решили создать такие клубные центры на месте тех центров социальной защиты, которые в основном занимались раздачей пособий и так далее. Честно говоря, не ожидали такого отношения и такой душевной атмосферы, которые удалось создать», — поделился мэр.

За три года количество центров московского долголетия увеличилось с пяти до 50.

Ранее телеканал «360» сообщил, что участниками проекта «Активное долголетие» в Подмосковье стали более 180 тыс. пенсионеров.

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