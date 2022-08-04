Специалист Ситнов рассказал об опасностях использования электроприборов в грозу

Эксперт по «железу», преподаватель Школы программистов МШП Кирилл Ситнов рассказал, что использование электроприборов или зарядка смартфона во время грозы могут привести к короткому замыканию и взрыву.

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт рассказал, что блок питания зарядного устройства смартфона может перегореть, а кабель питания — закоротить.

«Несмотря на то, что в большинстве домов и квартир стоят достаточно качественные автоматы для аварийного отключения питания при перегрузке, не стоит пользоваться электроприборами во время грозы. Так, блок питания зарядного устройства смартфона может перегореть, кабель питания — закоротить, а аккумулятор при резкой подаче высокой силы тока становится практически взрывным устройством», — отметил эксперт.

Он также не рекомендует ставить на заряд как холодный, так и разогретый солнцем смартфон.

«Если уже разогретый под палящим солнцем смартфон поставить на зарядку, то его аккумулятор будет подвергнут большему перегреву. Тёмные поверхности под прямыми солнечными лучами могут разогреваться вплоть до +80 °С, а оптимальные рабочие температуры для аккумуляторов варьируются в диапазоне от +5 до +40 °С. Так, владелец гаджета столкнется с ускоренной деградацией аккумулятора в лучшем случае или с его возгоранием в худшем», — объяснил Ситнов.

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