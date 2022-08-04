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Аксёнов создал рабочую группу по обеспечению безопасности курортного сезона 2022 года в Крыму

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Глава Крыма Сергей Аксёнов создал рабочую группу по обеспечению безопасности курортного сезона 2022 года в республике.
Аксёнов создал рабочую группу по обеспечению безопасности курортного сезона 2022 года в Крыму
  • РИА Новости

Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правительства региона, передаёт «Крыминформ».

«Создать межведомственную рабочую группу по вопросам обеспечения безопасного проведения курортного сезона 2022 года. Рабочая группа создаётся для проработки вопросов проведения в Республике Крым курортного сезона 2022 года, в том числе вопросов патрулирования акватории Чёрного моря, контроля осуществления экскурсионной деятельности, иных вопросов, связанных с безопасным проведением курортного сезона», — сказано в тексте документа.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что пещера «Таврида», расположенная в 20 км от Симферополя, начала принимать туристов с 29 июля.

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