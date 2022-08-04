Аксёнов создал рабочую группу по обеспечению безопасности курортного сезона 2022 года в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксёнов создал рабочую группу по обеспечению безопасности курортного сезона 2022 года в республике.

Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правительства региона, передаёт «Крыминформ».

«Создать межведомственную рабочую группу по вопросам обеспечения безопасного проведения курортного сезона 2022 года. Рабочая группа создаётся для проработки вопросов проведения в Республике Крым курортного сезона 2022 года, в том числе вопросов патрулирования акватории Чёрного моря, контроля осуществления экскурсионной деятельности, иных вопросов, связанных с безопасным проведением курортного сезона», — сказано в тексте документа.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что пещера «Таврида», расположенная в 20 км от Симферополя, начала принимать туристов с 29 июля.