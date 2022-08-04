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Всероссийский форум «Цифровая эволюция — 2022» пройдёт в Калуге в августе

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Всероссийский форум «Цифровая эволюция — 2022» пройдёт в Инновационном культурном центре Калуги 18 и 19 августа.
Всероссийский форум «Цифровая эволюция — 2022» пройдёт в Калуге в августе
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу правительства Калужской области.

В рамках форума руководители федеральных и региональных органов власти, представители институтов развития и эксперты обсудят переход к клиентоцентричному и проактивному предоставлению госуслуг и сервисов, а также рассмотрят промежуточные итоги применения мер господдержки IТ-отрасли.

«Ключевая тема этого года — цифровая трансформация и оптимизация государственных и муниципальных услуг. Уверен, что участники форума предложат немало инновационных идей и инициатив, которые позволят эффективно реализовать наши планы и выйти на новый уровень цифровой трансформации», — отметил губернатор региона Владислав Шапша.

Также в рамках форума состоится первый в России конкурс лучших региональных практик и проектов цифровой трансформации.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» в этом году впервые приняли участие дети из Донбасса.

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