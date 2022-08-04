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Число ДТП с участием электросамокатов и моноколёс в России выросло на 174%

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В России за первое полугодие 2022 года количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе с электросамокатами и моноколёсами, выросло на 174% по сравнению с прошлым годом и составило 370.
Число ДТП с участием электросамокатов и моноколёс в России выросло на 174%
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на обзор Научного центра безопасности дорожного движения МВД России.

Число погибших в таких ДТП выросло на 100%.

«За шесть месяцев 2022 года произошло 370 ДТП с участием СИМ, в которых шесть человек погибли и получили ранения 382», — говорится в обзоре.

Наибольшее количество ДТП — 94 — зарегистрировано Москве.

В число СИМ входят электросамокаты, гироскутеры, сегвеи, моноколёса, электроскейты.

Ранее председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов в беседе с НСН прокомментировал идею обязать владельцев электросамокатов сдавать экзамен на знание ПДД.

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