Число ДТП с участием электросамокатов и моноколёс в России выросло на 174%
- РИА Новости
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на обзор Научного центра безопасности дорожного движения МВД России.
Число погибших в таких ДТП выросло на 100%.
«За шесть месяцев 2022 года произошло 370 ДТП с участием СИМ, в которых шесть человек погибли и получили ранения 382», — говорится в обзоре.
Наибольшее количество ДТП — 94 — зарегистрировано Москве.
В число СИМ входят электросамокаты, гироскутеры, сегвеи, моноколёса, электроскейты.
Ранее председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов в беседе с НСН прокомментировал идею обязать владельцев электросамокатов сдавать экзамен на знание ПДД.